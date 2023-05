KIJK. Opnieuw nacht van bombardementen in Kiev, al dertiende deze maand

En plots is de frontlijn dubbel zo lang voor de Russen

Het blijft rommelen in de Russische grensstreek met Oekraïne. Daar zijn ook na de bewering van Moskou dat het onheil werd bedwongen nog nieuwe aanvallen gemeld. En in steden die tot nu toe aan die aanvallen ontsnapten, zorgen mysterieuze tekens op gevels en straten voor paniek. Lees hier hoe we nu weten dat die operatie wel degelijk door Oekraïne op touw is gezet en hoe het sluwe plannetje de frontlijn voor de Russen verdubbelt — maar ook hoe dat de Amerikanen in een lastig parket dreigt te brengen.