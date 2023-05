KIJK. Op hol geslagen of een foutje van de bestuurder? Tesla trekt spoor van vernieling in Noorse stad Bergen

Dronken bestuurder rijdt genadeloos over gepensio­neer­de vrouw: schokkende beelden gedeeld om gevaar alcohol in het verkeer te tonen

De Engelse politie heeft harde beelden vrijgegeven van een dronken Engelsman die een gepensioneerde fietster aanrijdt in Surrey. De bestuurder stopt niet na de aanrijding, maar rijdt gewoon over de vrouw, die onder de auto terechtkomt. De dronken bestuurder had vier keer meer alcohol in zijn bloed dan toegelaten is.