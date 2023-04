KIJK. Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs leggen werk neer, Poolse werkgever stuurt 'knokploeg'

“Rusland gaat nieuwe ‘Storm Z’-eenheden inzetten aan Oekraïense frontlinie”

De Russische strijdkrachten zijn naar verluidt van plan om zogenaamde ‘Storm Z’-eenheden in te zetten aan de Oekraïense frontlinie. Dat meldt de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) in een nieuw rapport. De brigades zouden onder meer bestaan uit gerekruteerde gevangenen, die betaald worden om hun leven te riskeren tijdens “bijzonder complexe gevechtsmissies”. De stap is één van de vele pogingen van de Russen om de strijd in Oekraïne in hun voordeel te keren.