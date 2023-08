KIJK. Onwerkelijke taferelen: paardenverdovingsmiddel verandert druggebruikers in zombies in de VS, drug circuleert ook al in België

Ook in ons land circuleert ‘tranq’ al, bevestigt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Er zijn in België zeker al gevallen gerapporteerd, ook in ons laboratorium”, zegt hij. “Maar niet noodzakelijk in verband met overdosis of met overlijden tot gevolg”. Tytgat noemt de drug zeer gevaarlijk en waarschuwt ook voor de grote risico’s bij een overdosis. “Dan krijg je een extreme daling van het hartritme of je kan een ademhalingsdepressie krijgen. En wie het intensief en lang gebruikt, kan diabetes ontwikkelen.”