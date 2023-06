KIJK. Ontstemde Poetin lijkt zijn defensieminister publiekelijk rug toe te keren: volledige filmpje laat iets heel anders zien

Eerst en vooral het fragment. Dat toont een bezoek van president Poetin en minister Sjojgoe aan het Centraal Militair Ziekenhuis Vishnevsky in Krasnogorsk, even buiten Moskou. Daar worden Russische soldaten behandeld die gewond raakten tijdens de oorlog in Oekraïne. De beelden lijken voor zich te spreken: op zeker moment gaat Poetin demonstratief met zijn rug naar Sjojgoe staan, met op zijn gezicht een schijnbaar ontstemde blik.

Poetin lijkt zijn defensieminister de rug toe te keren tijdens een bezoek aan een militair hospitaal gisteren. © Kremlin

Enkele Oekraïense politici en nieuwssites deelden de beelden, die vervolgens overgenomen werden door een aantal internationale experten. “De lichaamstaal tussen Poetin en de Russische minister van Defensie Sjojgoe spreekt vandaag boekdelen. De twee leven ​​duidelijk niet op goede voet en Poetin is niet gelukkig", duidt onder meer het Oekraïense magazine ‘Business Ukraine’. En geopolitiek strateeg Velina Tchakarova uit Wenen: “De bromance tussen Poetin en Sjojgoe is voorbij.”

Parodieën

Ook parodieën doken meteen op, zoals eentje waarbij onder de beelden het nummer ‘Total Eclipse of the Heart’ van Bonnie Tyler gemonteerd is: “Sjojgoe voelt zich een beetje down", staat erbij geschreven.

Op het volledige filmpje van het bezoek - dat door het Kremlin zelf werd gedeeld - is echter iets helemaal anders te zien. Volgens staatspersbureau TASS werd Poetin aan het ziekenhuis opgewacht door Sjojgoe en trokken ze vervolgens samen naar de ziekenboeg. Het volledige filmpje toont hoe Poetin en Sjojgoe daar binnen stappen, hoe Poetin iedereen de hand schudt en hoe hij vervolgens weer bij Sjojgoe gaat staan.

Hij keert zijn rug naar Sjojgoe, omdat hij van opzij wordt aangesproken door iemand die verantwoordelijk is voor het uitreiken van medailles aan gewonde soldaten. Vervolgens stapt Poetin samen met een man die een schaal met medailles draagt, naar enkele gewonden om hen een ereteken op te spelden.

Propaganda

Het lijkt er dus op dat het fragment dat overal gedeeld wordt, propaganda is van Oekraïense kant om iedereen te overtuigen dat er een haar in de boter zou zitten tussen Poetin en zijn defensieminister. En dat er op het hoogste niveau dus verdeeldheid is in het Russische kamp.

Het is niet de eerste keer dat er berichten opduiken dat er onvrede zou zijn tussen de twee. Of dat effectief zo is, lijkt twijfelachtig. Sjojgoe is al defensieminister sinds 2012 en werd in tegenstelling tot veel andere hooggeplaatste officieren nooit vervangen. Poetin hoeft ook niet te vrezen dat Sjojgoe zijn plaats wil innemen. De defensieminister is een etnische Toevaan, een bevolkingsgroep die door Russische nationalisten als ‘achterlijk’ en dus verwaarloosbaar beschouwd wordt.

