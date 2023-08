KIJK. Ontsnapte leeuw zaait paniek in drukke wijk in Pakistaanse miljoenenstad

Criminelen ontvoeren vader van YouTuber die graag opschepte over rijkdom: “Ik besef nu dat pronken op internet geen goed idee is”

De vader van een Franse YouTuber is het slachtoffer geworden van een ontvoering. ‘TeufeurS’ schepte in zijn filmpjes vaak op over zijn rijkdom, dat lijkt criminelen nu op slechte gedachten gebracht te hebben. Het slachtoffer is intussen vrijgelaten, maar de influencer voelt er zich slecht bij. “Pronken met wat je hebt op internet is geen goed idee, dat besef ik nu”, meldt hij in een tweet.