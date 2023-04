KIJK. Onderzoek geopend naar schokkende video waarin Franse agent manifestant hardhandig aanpakt

“Trump arriveert dag voor voorgelei­ding in New York”

Donald Trump vliegt maandag vanuit zijn woonplaats in Florida naar New York, één dag voor zijn voorgeleiding in een rechtszaal in Manhattan. Hij zal maandagavond in zijn Trump Tower verblijven. Dat schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen die bekend zijn met de situatie. De voormalig president wordt dinsdagmiddag (lokale tijd) verwacht in het gerechtsgebouw van Manhattan.