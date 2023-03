KIJK. Omstaander neemt plots het woord na persconferentie politie Nashville: “Zijn jullie dit niet beu?”

Moeder vindt zoon (22) dood in gracht nadat ze trac­king-app van iPhone gebruikt: “Ik had gespaard kunnen blijven van die afschuwe­lij­ke verwondin­gen”

Een Britse moeder heeft haar 22-jarige zoon dood teruggevonden in een gracht. Toen hij na een avondje uitgaan niet was thuis gekomen, sloeg de moeder alarm en werd er een zoektocht ingesteld. Dankzij de tracking-app op hun iPhones vond ze hem. De zoon was slachtoffer van een aanrijding door een auto, de 22-jarige bestuurder was er vervolgens vandoor gegaan. Hij moet nu voor 86 maanden naar de gevangenis en is zijn rijbewijs 77 maanden kwijt.