KIJK. Oekraïners plaatsen grenspaal terug op symbolisch belangrijk Slangeneiland: “De volgende paal zetten we op Krim”

Peperduur luxejacht brandt uit en zinkt voor kust Formentera: opvarenden springen in zee om zich te redden

Voor de kust van Formentera op de Spaanse Balearen is een peperduur luxejacht in brand gevlogen en gezonken. Boten in de buurt zagen hoe passagiers in het water sprongen om zich in veiligheid te brengen. Van de zeventien opvarenden raakte uiteindelijk één iemand gewond. Volgens de Britse tabloid ‘Daily Mail’ zou het schip toebehoren aan de Spaanse pokeraar Diego Gomez Gonzalez (35) - bijgenaamd ‘De Leeuw’ - en zou het niet duidelijk zijn of hij zelf aan boord was.