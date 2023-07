KIJK. Oekraïense soldaat ontsnapt op nippertje aan dood als gevangengenomen Rus zichzelf plots opblaast

Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe een Oekraïense soldaat op het nippertje aan de dood ontsnapt als een Rus die hij even voordien gevangen nam, zichzelf plots opblaast.

De beelden werden gemaakt met de bodycam van de Oekraïense soldaat. Hij kreeg samen met zijn strijdmakkers de opdracht om een Russische stelling aan te vallen in de buurt van de stad Bachmoet.

In de video van goed 7 minuten is te zien hoe de Oekraïners met een pantservoertuig aankomen, eruit springen en al schietend op een bomenrij afstormen, waarachter zich Russische soldaten verschuilen.

Menselijk

Een aantal Russen wordt gevangengenomen. Zij krijgen te horen dat ze menselijk behandeld zullen worden. “Niemand zal je aanraken, niemand zal je slaan. We hebben twee van jullie mannen gevangengenomen en verzorgd. Ze zijn al in het ziekenhuis”, klinkt het.

De Oekraïense soldaat met de bodycam vraagt vervolgens aan één van de gevangengenomen Russen om hem te tonen waar één van zijn gewonde strijdmakkers is. Ter plaatse wordt de gewonde Rus ontwapend, maar als de Oekraïense soldaat op hem toe stapt om hem te onderzoeken, deinst hij plots terug. “Wat is er met jou aan de hand”, roept hij. “Fuck, een granaat”. Waarop hij het vuur opent en wegrent.

In de verte is een explosie te horen en als de Oekraïense soldaat terugkeert, is een krater te zien op de plek waar de Rus lag. Later in de video vertelt de Oekraïner aan een strijdmakker dat hij de ring van een granaat zag.

Tegenoffensief

Er wordt nog altijd hevig gevochten in de buurt van Bachmoet. Het Oekraïense tegenoffensief is er volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar vorige week in geslaagd om 37 vierkante kilometer te heroveren op de Russen, waaronder 9 vierkante kilometer in de omgeving van de belegerde stad.

Sinds het begin van het tegenoffensief in juni heeft Oekraïne 158,4 vierkante kilometer heroverd. Rusland heeft wel nog meer dan 45.000 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied onder controle, de Krim en de gebieden in het oosten die in 2014 werden veroverd niet meegerekend.