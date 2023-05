KIJK. Oekraïense luchtafweer slaat “uitzonderlijk intense” aanvallen op Kiev af, drie gewonden

UPDATELuchtafweersystemen hebben afgelopen nacht Russische luchtaanvallen op Kiev en andere plaatsen in Oekraïne afgeslagen, dat melden Oekraïense functionarissen op Telegram. Volgens hen werd de stad van alle kanten bestookt, door zowel drones, kruisraketten en waarschijnlijk ook ballistische raketten. “Blijf in de schuilplaatsen”, roept de burgemeester van de hoofdstad op.

KIJK. Luchtafweersystemen schieten de ene na de andere raket uit de lucht boven Kiev

Er kwamen brokstukken in de dierentuin van de Oekraïense hoofdstad terecht, zei burgemeester Vitali Klitsjko. Ook raakten drie mensen gewond. Meerdere auto’s vatten vuur en een groot gebouw werd beschadigd. “Blijf in schuilplaatsen”, roept de burgemeester op via berichtendienst Telegram. Volgens Klitsjko vielen brokstukken van een drone op stadsdistrict Darnytskyi in het zuidoosten van Kiev.

“Binnen zeer korte tijd zijn een enorm aantal raketten afgevuurd op de stad. Het was een aanval van uitzonderlijke omvang”, zegt Serhiy Popko, hoofd van het militaire stadsbestuur van Kiev, op de Telegram-berichtenapp. “Volgens de eerste berichten is de overgrote meerderheid van de vijandelijke doelen in het luchtruim ontdekt en vernietigd.”

Vier stadsdelen werden in het vizier genomen, voegt het leger toe. Volgens de Oekraïense defensie was er sprake van een “complexe” aanval waarbij projectielen simultaan vanuit verschillende richtingen toekwamen, zegt het leger via Telegram. De aanval was uitzonderlijk qua concentratie, klinkt het, met een maximaal aantal raketten op zeer korte tijd.

“Zeker tien explosies”

Volgens de krant ‘The Kyiv Independent’ waren in de nacht van maandag op dinsdag “zeker tien explosies” te horen in de hoofdstad. Ooggetuigen in Kiev vertelden aan persbureau Reuters dat ze verschillende ontploffingen hoorden die klonken als luchtafweersystemen die objecten vernietigden.

Rusland nam de hoofdstad onder vuur daags na de terugkeer van president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president reisde naar Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen in Kiev, maar in heel Oekraïne ging de afgelopen uren het luchtalarm af. Het land verzet zich, onder andere met westerse militaire apparatuur, al meer dan veertien maanden tegen een Russische invasie.

