KIJK. Oekraïense kamikaze-drone belaagt Russisch schip in Zwarte Zee

In hoeverre de drone daadwerkelijk schade heeft aangericht, is niet geweten omdat de videobeelden stoppen als de drone het schip tot op een meter is genaderd. Volgens de Oekraïense regeringsadviseur Anton Gerashchenko ontplofte de drone direct naast de boot, waardoor deze “zwaar beschadigd raakte en mogelijk zelfs kapseisde”.

Dat zou slecht nieuws zijn voor Vladimir Poetin. Het doelwit betreft namelijk het modernste spionageschip van de Russische vloot, de Ivan Khurs. Hoewel Moskou de aanval erkent, ontkent het Kremlin dat er schade is aangericht aan het vaartuig. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden woensdagochtend rond half zes drie Oekraïense drones vernietigd nog voordat ze het schip konden bereiken.

Op eerder vrijgegeven beelden was te zien hoe het schip een zigzaggende drone bestookte met boordwapens en er uiteindelijk in slaagde de onbemande speedboot te raken, met een forse explosie als gevolg.

Russische bronnen beweren dat het spionageschip, dat onderdeel vormt van de Russische vloot bij De Krim, nog intact is, hoewel het volgens diezelfde bronnen wel mogelijk is dat een drone op het schip botste, maar niet ontplofte. Daar leverden ze echter geen bewijs voor en kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Volledig scherm Archiefbeeld. De Ivan Khurs terwijl het schip door de Bosporus vaart, onderweg naar de Zwarte Zee. (30/08/21) © REUTERS

Nieuwe beelden

Nu zijn dus nieuwe beelden beschikbaar. Volgens analisten zijn de beelden opgenomen door een camera die gemonteerd was op een onbemande speedboot. In de video is te zien hoe de bewuste Oekraïense drone over het water scheert terwijl de Khurs het vuur opent op de drone. Die weet de kogels te ontwijken en vaart in de laatste seconden recht op de boeg van het schip af. Vlak voordat de drone zijn doel bereikt, gaat het beeld op zwart. Dat wijst volgens de analisten op een voltreffer of dat de drone werd neergehaald vlakbij de Khurs.

Hoe dan ook, het Oekraïense ministerie van Defensie is zeer blij met de beelden. Eerder vandaag tweette het de bewuste beelden, vergezeld van het volgende commentaar. “Die keer dat het Russische verkenningsschip Ivan Khurs een Oekraïense drone ontmoette. Inderdaad een perfecte match”.

Het schip, dat in 2017 te water ging, bevond zich naar verluidt in internationale wateren, zo'n 75 kilometer ten noorden van de Bosporus, een strategisch belangrijke zeestraat die de Zwarte Zee met de Middellandse Zee verbindt.

Voorgeschiedenis

In april 2022 wist Oekraïne met een raketaanval het belangrijkste schip van de Russische vloot in de Zwarte Zee te zinken. Dat wordt gezien als een van de grootste vernederingen van Rusland sinds de invasie van Oekraïne begon in februari vorig jaar.

Eerder deze maand wist een vermoedelijk Oekraïense drone zelfs het Kremlin te bereiken en werd daar tot ontploffing gebracht, zonder slachtoffers te maken. Volgens Moskou ging het om een terroristische aanslag die het had gemunt op president Poetin. Die was op het moment van de aanval echter niet aanwezig in zijn ambtswoning.

Sommigen achten het niet uitgesloten dat die droneaanval een zogenaamde ‘false flag’-operatie is, die door Rusland zelf in scène is gezet. De aanval wordt voorlopig echter als een symbolische overwinning voor Oekraïne gezien, dat blijkbaar tot het hart van de Russische natie kan doordringen als het wil.

