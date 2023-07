KIJK. Oekraïense filmproducer legt moment vast waarop hij gewond op hulp wacht: “Dit is de prijs die we betalen om de oorlog te winnen”

Nederlan­der ontvangt Amerikaan­se militaire mails door tikfout

Een Nederlander heeft door een tikfout duizenden Amerikaanse militaire mails ontvangen. Johannes Zuurbier heeft volgens The Financial Times (FT) onbedoeld meer dan 100.000 mails gekregen omdat hij de eigenaar is van de Malinese domeincode .ml, wat erg lijkt op de uitgang .mil, die de Amerikaanse krijgsmacht gebruikt.