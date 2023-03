KIJK. Oekraïens leger lanceert opmerkelijke reddingsoperatie met drone: “Volg mij”

Een Oekraïens echtpaar reed vorige zomer per ongeluk naar de frontlinie waar ze onder vuur werden genomen door Russische troepen. De man raakte daarbij zwaargewond, maar zijn echtgenote kon via een opmerkelijke reddingsmissie in veiligheid gebracht worden. Het Oekraïense leger bevestigde namelijk een bericht aan een drone waarmee ze de vrouw konden helpen ontsnappen. De dronebeelden tonen de aangrijpende aanval en reddingsoperatie.

KIJK. De aangrijpende dronebeelden tonen hoe de vrouw haar zwaargewonde man achterlaat en zelfs mijnen ontwijkt om zichzelf in veiligheid te brengen

Oekraïense soldaten lanceerden vorige zomer een unieke reddingsmissie door een stuk papier met de woorden “volg mij” aan een kleine drone te bevestigen. De opmerkelijke operatie is te zien in een recente documentaire genaamd ‘Follow me’ van de Oekraïense filmmaker Lyubomyr Levytsky. “We bekijken dit alsof het op tv is, zoals een soap. Een horrorfilm waarin Russen burgers vermoorden”, vertelt het hoofd van de onderzoeksafdeling van de politie van Charkiv, Serhii Bolvinov, aan CNN. Dit is volgens Bolvinov slechts een van de honderden vermeende Russische oorlogsmisdaden die zijn team momenteel onderzoekt in de regio Charkiv, waaronder de ontdekking van honderden lichamen in massagraven in Izjoem. Bolvinovs team bestaat uit meer dan 900 onderzoekers en het grootste deel van hun huidige werk is gericht op zaken van oorlogsmisdaden.

“Verschrikkelijke misdaad”

Afgelopen zomer reed het echtpaar Valeria Ponomarova en Andrii Bohomaz naar Izjoem in Oekraïne om de zieke, bejaarde ouders van Bohomaz te helpen ontsnappen uit de regio. Het koppel nam een verkeerde afslag, waardoor ze per ongeluk bij Russische troepen terechtkwamen die hun auto vervolgens onder vuur namen. Oekraïense soldaten in de buurt hadden het incident vanuit de verte gezien met een verkenningsdrone, die ze daarna naar de plek stuurden om de aanval te filmen. Op de video is te zien hoe het stel de auto verlaat om te ontsnappen, maar omkeert wanneer de explosies te dichtbij komen. Ze worden vervolgens opnieuw beschoten en Bohomaz raakt zwaar gewond.

Russische soldaten bevonden zich volgens de politie op ongeveer 30 meter afstand van de auto, waardoor het te gevaarlijk was voor Oekraïense troepen om het echtpaar te bevrijden. Daarom stuurden ze de drone terug met een wit stuk papier erop met de woorden “volg mij”, om de vrouw, Ponomarova, naar veiliger gebied te leiden. “Ik wist niet wiens drone het was. Van onze troepen, of de vijand”, zei ze later in de documentaire. Ponomarova vertelt dat ze uiteindelijk de drone volgde, omdat ze dacht dat het de enige manier was om hulp te vinden voor haar gewonde man. Op de dronebeelden is te zien hoe, kort na het vertrek van de vrouw, een groep Russische soldaten op de auto afstapt en de gewonde Bohomaz in een nabijgelegen greppel gooit.

Volledig scherm Andrii Bohomaz. © YouTube / CAPTAIN UKRAINE

Toen de Oekraïense soldaten Ponomarova in veiligheid hadden gebracht, vertelden ze haar dat het niet mogelijk was om terug te keren naar haar man, omdat de Russische troepen nog ter plaatse waren. Wonder boven wonder slaagde Bohomaz erin zichzelf in veiligheid te brengen, daarvoor moest hij 40 minuten mankend voortzetten. Negen maanden na de aanval is Bohomaz nog steeds in behandeling voor meerdere granaatscherfwonden in zijn hersenen, borst en wervelkolom. “Het is een verschrikkelijke misdaad”, zegt Bolvinov. “Hun leven had op dit kruispunt kunnen eindigen, maar gelukkig hebben ze het overleefd.”

“Ik heb vandaag een man vermoord”

Tot nu toe is één betrokken Russische soldaat aangeklaagd, die de politie identificeerde als Klim Kerzhaev, een 25-jarige commandant uit Moskou. Hij wordt beschuldigd van poging tot moord op een burger, een oorlogsmisdaad volgens het Oekraïense wetboek.

In aanvulling op de dronebeelden zegt Bolvinov dat het onderzoek ook forensische research van het voertuig en de locatie bevat. Daarnaast wordt er ook bewijs verzameld door de cyberpolitie die de sociale media-accounts en telefoongesprekken van de soldaat opspoorde. De telefoongesprekken met zijn vrouw en vriend zijn onderschept tijdens een maandenlang onderzoek naar de Russische aanval. De audiobestanden werden exclusief met CNN gedeeld voor een nieuwsconferentie in Charkiv om de aanklacht bekend te maken.

KIJK: Russische soldaat bekent moord in telefoontje met vrouw

In de gesprekken, die overladen zijn met scheldwoorden, vertelde de soldaat aan zijn vrouw dat hij “vandaag een man heeft gedood”, nadat hij met zijn gevechtsvoertuig op een auto had geschoten. Onmiddellijk daarna praat de soldaat terug over koetjes en kalfjes, om zijn vrouw vervolgens te vragen “wat geld op mijn telefoon te zetten, oké?” Een dag later in een gesprek met een vriend herhaalt hij dat hij een man heeft gedood, als zijn vriend vraagt hoe het voelt, antwoordt hij: “De verdomde auto is kapotgeschoten. Het kan me niets schelen.” CNN heeft de ruwe audio-intercepties vertaald, maar kan de bestanden niet onafhankelijk verifiëren.