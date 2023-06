KIJK. “OceanGate heeft bewust risico genomen”: duikbootbouwer Erik Hasselman legt uit hoe Titan kon imploderen

Een implosie is een omgekeerde explosie, legt duikbootbouwer Hasselman uit. “Alles zakt in een keer naar binnen. Dan is het natuurlijk heel snel voorbij op die diepte", vertelt hij. Er wordt op de bodem van de oceaan verder gezocht naar brokstukken van de Titan om na te gaan wat er precies is misgelopen, al vermoedt de Nederlandse duikbootbouwer dat een probleem in de drukvat aan de basis moet hebben gelegen. “Het drukvat zal op de een of andere manier niet sterk genoeg zijn geweest”, denkt hij. “Voor een duikboot is het het allerbelangrijkste dat dat drukvat enorm sterk is, dat daar heel veel marge opzit en dat dit nooit kan gebeuren. Er is voor alles een back-up, behalve voor een drukvat.”