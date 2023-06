KIJK. Noodweer in Franse stad Lyon: equivalent van een maand regen gevallen in amper twee uur tijd

Spanningen in Duitse stad Leipzig op linkse demonstra­tie­dag ‘Tag X’

Op ‘Tag X’, een extreemlinkse protestdag, stonden demonstranten in de Duitse stad Leipzig vandaag tegenover de politie, die in groten getale is uitgerukt. In linkse kringen door heel Duitsland werden mensen opgeroepen mee te doen. De protestdag bracht een gespannen sfeer met zich mee, want er zijn vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Ook nu de actie beëindigd is, blijft de spanning nog hangen in de stad.