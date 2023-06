KIJK. Noodweer in Franse stad Lyon: equivalent van anderhalve maand regen gevallen in amper twee uur tijd

KIJK. Op beelden is te zien hoe de ‘waterbom’ lelijk huishield in Lyon

Het onweer brak zaterdag omstreeks 19:30 uur los. De riolering in Lyon kon de grote hoeveelheid water op zo’n korte tijd niet verwerken. De meeste straten stonden al snel blank en heel wat auto’s kwamen vast te zitten. Ook verschillende metrostations in de stad liepen onder, waardoor de metrodiensten onderbroken moesten worden. Voorts werden verschillende (snel)-wegen afgesloten.

“Een muur van regen en hagel”

Volgens het Franse weerkanaal ‘La Chaîne météo’ viel er in twee uur tijd het equivalent van anderhalve maand regen in Lyon. “Sinds 18.00 uur was er een reeks hevige onweersbuien die zich uitstrekte van Isère tot Puy-de-Dôme en door de regio Lyon trok. In minder dan twee uur is het equivalent van anderhalve maand regen gevallen in Lyon”, meldde het weerkanaal op Twitter.