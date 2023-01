KIJK. Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verbijt de tranen wanneer ze onverwachts haar vertrek aankondigt: “Ik ben ook maar een mens”

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft vandaag onverwachts haar vertrek aangekondigd. Ardern zegt “niet meer voldoende brandstof in de tank te hebben” om haar termijn af te maken. Haar laatste dag als premier is uiterlijk 7 februari en het land zal op 14 oktober opnieuw naar de stembus gaan. Wie de populaire premier en Labour-leider opvolgt is nog niet bekend.

Tijdens haar eerste persconferentie van het jaar liet Ardern weten de afgelopen tijd nagedacht te hebben of ze nog een jaar en mogelijk daarna nog een termijn door zou kunnen kunnen gaan, maar dat ze tot de conclusie was gekomen dat ze dat niet meer kon. “Ik ben ook maar een mens. Politici zijn mensen. We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd. En voor mij is het tijd”, zei Ardern zichtbaar geëmotioneerd. “Daarom kondig ik vandaag aan dat ik me niet opnieuw verkiesbaar stel en dat mijn termijn als premier niet later dan zeven februari beëindigd zal worden.”

Volledig scherm De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigt haar vertrek aan. © Getty Images

“Ik geloof dat het leiden van een land de meest geprivilegieerde job is die een mens kan doen, maar ook een van de meest uitdagende", lichtte Ardern haar beslissing verder toe. “Bij zo'n geprivilegieerde rol komt ook verantwoordelijkheid kijken. De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en ook wanneer je dat niet bent. Je kan en moet het niet doen wanneer je niet meer dan voldoende brandstof in de tank hebt. Ik weet wat deze functie van me vraagt. En ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb. Zo simpel is het.”

Volledig scherm Geëmotioneerd kondigt Jacinda Ardern haar vertrek als Nieuw-Zeelandse premier aan. © AP

Jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld

De nu 42-jarige Ardern werd in 2017 op 37-jarige leeftijd gekozen tot premier en was destijds de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld. Ook was ze pas de tweede regeringsleider ooit die moeder werd terwijl ze nog in functie was. In 2020 raakte ze met een historische absolute meerderheid herverkozen. Tijdens haar regeerperiode kreeg Ardern te maken met verscheidene crisissen, van de terreuraanslag in Christchurch in maart 2019 tot de vulkaanuitbarsting op White Island in 2020 en de coronapandemie. De premier kreeg veel lof over haar optreden, maar “de beslissingen die gemaakt moesten worden, waren onophoudelijk en zwaarwegend”, benadrukt ze.

Ardern, die ook partijleider van Labour is, zal haar functie tot ten laatste 7 februari vervullen. Wie haar opvolgt, is nog niet bekend. Vicepremier Grant Robertson, die ook minister van Financiën is, zei in een verklaring dat hij zich niet kandidaat zal stellen als de volgende Labour-leider. Komende zondag organiseert de Labour Party een partijraad om een nieuwe leider te kiezen.

Op 14 oktober worden er nieuwe parlementsverkiezingen gehouden. Ardern blijft nog tot eind april aan als parlementslid om een tussentijdse verkiezing in haar kiesdistrict Mount Albert in Auckland te vermijden. Voor haar verdere professionele toekomst heeft ze naar eigen zeggen voorlopig nog geen plannen. Wel had ze nog een boodschap voor haar dochtertje en haar verloofde. “Neve, mama kijkt ernaar uit om er voor je te zijn wanneer je dit jaar met school begint. En Clarke: laten we eindelijk gaan trouwen!”

Volledig scherm Premier Jacinda Ardern verlaat samen met haar verloofde Clarke Gayford de persconferentie waarbij ze haar vertrek als premier aankondigde. © AP

Volledig scherm Op 24 juni 2018 poseren Ardern en haar partner Clarke Gayford met hun pasgeboren baby Neve Te Aroha Ardern Gayford voor het ziekenhuis in Auckland. Ardern was pas de tweede regeringsleider die moeder werd terwijl ze nog in functie was. © AFP

Volledig scherm Premier Jacinda Ardern omhelst haar verloofde Clarke Gayford na de persconferentie waarbij ze haar vertrek als premier aankondigde. © AP