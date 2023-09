KIJK. Nederlandse vrouw gaat door het lint wanneer ze van zitplaats moet veranderen op vliegtuig: “Blijf met je poten van mij af!”

Meerdere doden in Spanje door noodweer: wat is ‘DANA’ dat voor extreme regenval zorgt?

Afgelopen weekend veroorzaakte een DANA, “Depresión Aislada en Niveles Altos”, voor noodweer in Spanje. Hierdoor viel er op sommige plaatsen tot 200 liter water per vierkante meter in minder dan 24u tijd. Veel regio’s kregen te kampen met overstromingen en flash floods. Er vielen al zeker 4 doden. Maar wat is DANA precies? Hoe erg is de situatie in Spanje en hoe lang zal ze nog duren? En komt dit meer voor door de verstoring van het klimaat? Klimatoloog Lander Van Tricht geeft duiding.