KIJK. Nederlandse kinderen (4 tot 14 jaar oud) onwel na eten cannabissnoepjes

Giftige gruwel: wilde paddenstoe­len eisen 3 levens tijdens Australi­sche familie­lunch

Een familielunch in het Australische stadje Leongatha nam een tragische wending toen mogelijk giftige paddenstoelen werden geserveerd. Het voorval resulteerde in de dood van drie familieleden, terwijl een vierde momenteel in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. De vrouw die de maaltijd had bereid wordt nu onder verdenking van vergiftiging geplaatst.