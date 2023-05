KIJK. Mysterieuze “vuurballen” boven Japan mogelijk brokstukken van Chinese raket

Onderzoek naar oorlogsmis­da­den geopend na dood van Franse journalist in Oekraïne

Er is woensdag een onderzoek naar oorlogsmisdaden geopend na de dood van de AFP-journalist Arman Soldin in Oekraïne. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Bedoeling is om de omstandigheden te onderzoeken waarin de 32-jarige journalist om het leven kwam.