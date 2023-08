Vegetari­sche kantine gaat bij Volkswagen op de schop: ‘krachtpat­ser van de arbeider’ komt weer op het menu

De razend populaire curryworst was jarenlang hét handelsmerk van de Volkswagen-kantine. Toen de autobouwer twee jaar geleden besliste om in een cafetaria van haar fabriek in het Duitse Wolfsburg louter nog vegetarische maaltijden aan te bieden, werd dit niet op gejuich onthaald. Maar ondanks de nieuwe bedrijfsstrategie, of misschien wel net daardoor, bleef de vraag naar vleesproducten bij VW stijgen, meldt ‘Der Spiegel’. Na een personeelsenquête wordt de beslissing nu teruggedraaid.