KIJK. Mysterieuze lichtflits zorgt voor luchtalarm in Kiev, Oekraïens ruimteagentschap spreekt van meteoriet

Update Steekpar­tij in Duitse fitness­club: politie nog altijd op zoek naar dader, drie van vier gewonden in levensge­vaar

De Duitse politie is de dader van de steekpartij in een sportclub nog niet op het spoor. Eerder was er mogelijk sprake van meerdere daders, maar volgens de politie gaat het wel degelijk om één persoon. Bij de steekpartij raakten vier mannen zwaargewond. Drie van hen verkeren in levensgevaar.