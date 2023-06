KIJK. Moeder krijgt jaar cel nadat ze twee maanden oude tweeling in een krat op haar fiets vervoert

KIJK. Bosbrand woedt in Franse Vogezen: al zeker 30 hectare verwoest, honderdtal brandweer­lie­den ter plaatse

In de Franse gemeente Bois-de-Champ, in de Vogezen, woedt op dit moment een zware bosbrand. Een honderdtal brandweerlieden zijn ter plaatse en proberen het vuur onder controle te krijgen. Tot nu toe hebben de vlammen al zeker 30 hectare bos in de as gelegd, melden Franse media.