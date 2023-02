KIJK. Mike (21) vergeet zijn contactlenzen uit te doen tijdens dutje en dat kost hem zijn rechteroog

Na verschillende onderzoeken bij oogartsen, is de oorzaak van het probleem gevonden. Door te slapen met zijn lenzen is er een ontsteking ontstaan en heeft een vleesetende parasiet zich in zijn lens genesteld. Dat beestje is daarbovenop ook van zijn oog beginnen te vreten. Het enige wat Mike zou kunnen helpen is een oogtransplantatie, maar om die operatie te laten uitvoeren, moet de ontsteking eerst wegtrekken. Daarom leeft Mike nu in een donkere kamer. Of hij ooit weer goed zal kunnen zien, is onduidelijk.