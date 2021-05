Kijk mee achter de schermen bij de renovatie van de Notre Dame

Amerikaan­se verdachte aangehou­den voor doden prostituee in 2003 in Amsterdam

1 mei Zeventien jaar na de moord op prostituee Yvette Looijs in het Bijlmerpark in Amsterdam heeft de Nederlandse politie een verdachte aangehouden. Het is een 60-jarige Amerikaan die afgelopen week aan Nederland is uitgeleverd. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast.