“Kijk me aan zoals je mijn vader niet durfde aan te kijken”: kinderen van vermoorde Peter R. de Vries houden emotioneel betoog tijdens proces

Kelly en Royce de Vries, de kinderen van de vorig jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, hielden vandaag in de rechtbank in Amsterdam een emotioneel betoog over hun vader. Kelly sprak rechtstreeks tegen de verdachten Delano G. en Kamil E. “Delano, ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot.”

Ze haalde een boek van haar vader aan met de titel ‘Een moord kost meer levens’. Ze doelde niet alleen op haar familie, maar ook op de vele nabestaanden van een misdrijf die De Vries bijstond en ook op de verdachten. “Een moord kost meer levens. Niet alleen die van mijn vader en die van ons als nabestaanden. Jouw zoon, Delano, jouw kinderen, Kamil. Kinderen die geconfronteerd gaan worden met wat jullie hebben gedaan. Ook dat hebben jullie op je geweten. Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

Beide verdachten keken Kelly en Royce aan tijdens het voordragen van hun verklaring, op verzoek van de kinderen van De Vries. Royce sprak niet tegen hen, maar tegen de rechtbank. “Aanvankelijk wilde ik me richten tot de verdachten. Om mijn verdriet en boosheid te uiten of een snaar bij hen te raken. Maar inmiddels weet ik dat dat volkomen zinloos is. Woorden hebben geen enkel effect.”

Royce vertelde daarom wat voor een geweldige man De Vries voor hem, zijn zus en zijn moeder was. “Hij was er altijd voor ons, hij was onze rots in de branding. We houden van hem tot in de eeuwigheid.” Royce postte de tekst die hij voorlas integraal op sociale media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kelly de Vries vroeg zich hardop af wat de verdachten tot hun misdaad had gedreven. “Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood?”

Eerder vandaag werden in de rechtbank de schokkende videobeelden vertoond van de moord op Peter R. de Vries. Dochter Kelly verliet daarop korte tijd de zaal. Op de beelden, die door een bewakingscamera van een café zijn opgenomen, was in de verte te zien hoe Peter R. de Vries in een licht getint pak door de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam liep. Hij had net een uitzending van ‘RTL Boulevard’ achter de rug. Achter hem dook een persoon op met donkere kleding. Kort daarna viel Peter R. de Vries op de grond. De misdaadjournalist bleek neergeschoten.

Partner

De kinderen en de ex-vrouw van De Vries hebben allen schadeclaims tegen de verdachten ingediend. De beide kinderen claimen onder meer shockschade, omdat zij kort na de aanslag in het ziekenhuis zijn geconfronteerd met hun ernstig gewonde vader. De Vries werd op 6 juli neergeschoten en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

De partner van De Vries maakt volgende week gebruik van haar spreekrecht, tijdens de tweede zittingsdag van het proces. Zij had de rechtbank verzocht haar vordering tot schadevergoeding achter gesloten deuren te mogen toelichten, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

“Laffe daad”

Het Openbaar Ministerie (OM) herhaalde nadien dat het er “alle schijn” van heeft dat De Vries zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. “met de dood heeft moeten bekopen”. De Vries was adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B., die kroongetuige is in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De officier wees erop dat De Vries al het derde slachtoffer was uit de directe omgeving van B. Toen in 2018 bekend werd dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Het onderzoek naar de twee verdachten van de moord op De Vries, de Poolse Kamil E. (36) uit Maurik en Delano G. (22) uit Rotterdam, richt zich uitsluitend op hen, de vermoedelijke uitvoerders. Het onderzoek naar opdrachtgevers en andere mogelijk betrokkenen is nog in volle gang, zo bevestigt het OM.

Het OM ziet de verdachten als “volle medepleger”, wat wil zeggen dat het beide mannen in gelijke mate verantwoordelijk houdt voor de moord. “Een laffe daad”, zo omschreef het OM de moord. De strafeis zou vandaag nog volgen.

Herbekijk ook. Wie is misdaadjournalist Peter R. de Vries: