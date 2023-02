KIJK. Man valt man die 10 mensen doodschoot in Buffalo aan tijdens proces: schutter krijgt levenslang

Schutter Buffalo deelde zijn moordplan half uur voor aanslag: gelijkge­stem­den waarschuw­den politie niet

De 18-jarige man die zaterdag tien mensen doodschoot en drie anderen verwondde in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo (New York) deelde een half uur voor zijn daad in een chatroom zijn plannen met een klein groepje gelijkgestemden. Geen van hen waarschuwde de politie en de schietpartij verliep grotendeels zoals voorzien, schrijft ‘The New York Times’.