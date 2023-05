KIJK. Man valt klimaatactivisten aan tijdens betoging in Londen: demonstranten tegen de grond geduwd

Toen een voorbijganger de activisten opmerkte tijdens een mars in Mansell Street, vlakbij de Tower of London, duwde hij ze tegen de grond. Op beelden die viraal gaan op sociale media is te zien hoe de man de demonstranten duwt, spandoeken wegtrekt en ook de telefoon van iemand lijkt af te pakken en nadien weggooit.

De Londense politie heeft “alle begrip voor de frustratie en woede” onder de bevolking wanneer demonstranten langzaam over de weg lopen, maar dringt erop aan “niet in te grijpen en te wachten op de politie”. Ook Just Stop Oil reageerde later op de dag. “We begrijpen hoe frustrerend het kan zijn om verstoord te worden, maar de verstoring in de Britse straten is niets in vergelijking met wat ons te wachten staats als we niet stoppen met het verlenen van vergunningen voor de olie-industrie”, aldus een woordvoerder van de klimaatorganisatie.