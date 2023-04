KIJK. Man kruipt na avondje uit stomdronken achter het stuur, politie geeft beelden van zijn dollemansrit vrij

Een stomdronken bestuurder van 29 heeft in het Engelse stadje Ashford een ware dollemansrit gemaakt met de auto. Voorbijgangers zagen hoe Ashmit Limbu (29) na een nachtje in de club nog nauwelijks op zijn benen kon staan, maar wel gewoon in de wagen stapte. Ze verwittigden de politie, die zijn rit via het netwerk van bewakingscamera’s op de voet kon volgen. Het zijn die politiebeelden die nu vrijgegeven zijn, in het kader van zijn proces.

Op de beelden, die dateren van 18 februari, zien we hoe de auto van Limbu van links naar rechts door de straten zwalpt. Hij negeert wegmarkeringen, rijdt over de voetpaden en kan maar net een gebouw op een straathoek ontwijken. Later verliest hij nog een wieldop bij een lichte aanrijding en rijdt hij door het rood.

Plassen tegen lantaarnpaal

Wanneer Limbu buiten het bereik van de camera’s is, besluit de politie hem thuis te gaan opzoeken, zo’n 10 minuten buiten het centrum. Daar staat hij samen met een andere man de schade aan zijn auto op te meten. Al was hij volgens de politie wel zo dronken dat hij zich moest vasthouden aan zijn auto. Wanneer hij ook nog voor de neus van de agent tegen een lantaarnpaal begint te plassen, besluit die dat het welletjes geweest is. Maar dan wordt Limbu agressief en bijt hij de agent in zijn rechterhand.

Uiteindelijk kan de politie de man arresteren en naar het ziekenhuis brengen, waar hij nog weigert een urinestaal te geven. Limbu wordt nu beschuldigd van gevaarlijk rijgedrag, het weigeren van een staal voor analyse, de aanval op een hulpverlener en het bedreigen van de agent. Hij geeft de feiten toe en kent zijn straf in juli. Tot dan is hij vrij op borgtocht.

Volledig scherm Bewakingscamera’s filmen dollemansrit van stomdronken bestuurder. © Kamera One