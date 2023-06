KIJK. Man die 11-jarige en haar babysit vermoordde, geeft advocaat elleboogstoot in rechtbank

“Al twee keer de oppervlak­te van België ging in vlammen op”: Canada beleeft ergste brandsei­zoen ooit

Afgelopen week is er in Canada meer dan 1,4 miljoen hectare natuur opgebrand. Dat komt overeen met 69% van een gemiddeld volledig brandseizoen. Dit jaar is de totale oppervlakte verbrand gebied al opgelopen tot liefst 7,7 miljoen hectare. Daarmee is het vorige record uit 1995, toen er 7,1 miljoen hectare verloren ging, nu al overschreden. De natuurbranden hebben ook een recordhoeveelheid CO2 uitgestoten en de rook bereikt momenteel zelfs Europa over de Atlantische Oceaan heen.