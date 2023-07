KIJK. Man (22) vangt in Florida enorme tijgerpython van bijna zes meter lang

Belg (72) opgepakt in Grieken­land voor drugshan­del

Een 72-jarige Belg is gearresteerd in Griekenland voor illegale drugshandel. Dat melden Griekse media vandaag. Hij werd door de politie onderschept in Loutraki, een plek aan de Golf van Korinthe. Er was een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.