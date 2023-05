KIJK. Magazijn in lichterlaaie vlak bij warmtekrachtcentrale in buitenwijk van Moskou

Oekraïne zegt Bachmoet te naderen, Rusland ontkent

Oekraïne stelt dat de Oekraïense krijgsmacht weer wat dichter bij de felbevochten stad Bachmoet gekomen is. “Militairen hebben zo’n 2 kilometer grondgebied heroverd”, stelt onderminister van Defensie Hanna Maljar vrijdag. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat die verklaring “niet in overeenstemming is met de werkelijkheid”.