KIJK. Luchtalarm tijdens live-interventie van onze verslaggever Robin Ramaekers: “Tekenend voor de dreigende situatie”

Ramaekers bevindt zich momenteel in Kramatorsk, op veertig kilometer van de oostelijke frontlijn. “Dat luchtalarm is een beetje alleszeggend, ook hier blijft de dreiging groot”, stelt hij. “Het is een bevreemdende situatie, maar we doen het een beetje zoals de bevolking hier: mensen zijn het zodanig gewend dat het leven tijdens een luchtalarm gewoon doorgaat. In negen op de tien gevallen gebeurt er ook niets.”