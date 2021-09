KIJK LIVE. Vulkaan spuwt lava en as op La Palma

Vlaams koppel op La Palma: “We willen hier zo snel mogelijk weg. Als de lava de zee bereikt, kunnen er giftige dampen vrijkomen”

22 september Op het Spaanse eiland La Palma stroomt de lava van vulkaan Cumbre Vieja langzaam maar zeker naar de oceaan. Experts vrezen dat er giftige gassen kunnen vrijkomen als de lava in zee terechtkomt. Vlaming Tim Schonenberg wil er dan ook zo snel mogelijk weg. “We voelen ons niet veilig. Trouwens, sinds maandag zitten we vast in onze hotelkamer”, zegt hij.