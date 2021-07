KIJK LIVE. Versoepelingen in Engeland vanaf aanstaande maandag

De versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland gaan wel degelijk op 19 juli in. Dat bevestigde minister van Gezondheid Sajid Javid in het Britse parlement. Volgens de Britse regering is de situatie goed genoeg om effectief het grootste deel van de coronamaatregelen op te heffen in Engeland. Noord-Ierland, Schotland en Wales wachten nog met de versoepelingen. Volg hier premier Johnsons persconferentie.

Vanaf 19 juli zullen in Engeland onder meer de nachtclubs weer opengaan, zullen er geen beperkingen meer zijn meer voor de horeca en wordt telewerk niet meer aangeraden door de overheid. Ook verdwijnt de mondmaskerplicht, een controversiële beslissing die bij experts en de vakbonden voor ongerustheid zorgt.

Volgens Javid is het opheffen van de beperkingen "de meest verantwoordelijke beslissing die we kunnen nemen", meldt de Britse openbare omroep BBC. "Dit is niet het einde van de weg, maar een nieuwe fase van continue voorzichtigheid terwijl we leven met het virus en de risico's beheren." Javid benadrukt dat we het virus nu eenmaal niet kunnen uitroeien en dat de volgende stap van de roadmap de beste kans geeft om terug te keren naar een normaal leven.

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson. © AFP

Hij herhaalt ook het argument van premier Boris Johnson dat het beter is om nu te heropenen dan na de vakantie, wanneer het weer opnieuw slechter wordt en iedereen weer naar school of naar het werk gaat.

De versoepeling van de maatregelen was al in juni voorzien, maar door de deltavariant werd die een maand uitgesteld.

Volgens de overheid is het aantal hospitalisaties en overlijdens nog steeds veel lager dan tijdens de piekperiode, en dat terwijl het aantal besmettingen flink is gestegen. Dat wijst er volgens hen op de vaccins werken en dat het veilig is om te versoepelen.

Quote We kunnen op maandag 19 juli niet meteen teruggaan naar het leven zoals het was voor Covid. Boris Johnson

Voorzichtig blijven

“We weten dat we meer hospitalisaties en overlijdens zullen zien als gevolg van Covid-19", aldus Boris Johnson vandaag tijdens de persconferentie. Maar, zegt de premier, dat werd ook voorzien en het land zit op het verwachte gemiddelde wat betreft het aantal hospitalisaties en onder de verwachtingen wat betreft het aantal overlijdens. De overheid kiest ervoor om nu te versoepelen in de zomer, met het mooie weer en de zomervakantie, en niet in de herfst wanneer het weer kouder wordt en het virus daardoor een groter voordeel krijgt.

“Maar we het is absoluut vitaal dat we voorzichtig zijn. Deze pandemie is niet voorbij”, aldus Johnson. “We kunnen op maandag 19 juli niet meteen teruggaan naar het leven zoals het was voor Covid." De versoepelingen zullen de komende maanden gaandeweg worden ingevoerd. Mondmaskers zijn nog verwacht en aangeraden in drukke binnenruimtes en het openbare vervoer. Thuiswerken is niet meer verplicht, maar dat betekent niet dat iedereen maandag meteen weer naar kantoor moet, zegt de premier. Nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden worden opgeroepen om klanten te vragen om hun coronapaspoort, dat wordt uitgereikt door de nationale gezondheidsdienst NHS, voor te leggen vooraleer ze het etablissement betreden.

Cijfers

Meer dan 87 procent van de Britse volwassenen hebben ondertussen al minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. 66 procent kreeg ondertussen twee doses. Tegen maandag zullen alle volwassenen hun eerste dosis aangeboden gekregen hebben, aldus Boris Johnson vandaag. Hij roept iedereen op om zich te laten vaccineren.

Toch worden er dagelijks nog meer dan 30.000 coronagevallen gerapporteerd, als gevolg van de deltavariant die in het VK de bovenhand heeft. Experts vrezen dat dit aantal nog verder kan oplopen tot 100.000 nieuwe gevallen per dag.

Gisteren werden 31.772 nieuwe coronabesmettingen en 26 bijkomende overlijdens vastgesteld. In totaal stierven in het Verenigd Koninkrijk al meer dan 128.000 mensen aan covid-19, op een totaal van 5,12 miljoen besmettingen.