KIJK LIVE. Tweede afzettingsproces tegen Donald Trump van start: verdediging ex-president bepleit ongrondwettelijkheid van proces

In de Amerikaanse Senaat is dinsdag het afzettingsproces tegen ex-president Donald Trump de facto van start gegaan. Naar verwachting zal het proces niet lang duren en wordt Trump een tweede keer vrijgesproken. Maar een veroordeling zou er wel voor kunnen zorgen dat Trump zich nooit nog kandidaat kan stellen als president. Hoe zal het proces eraan toegaan? Welke argumenten worden bovengehaald bij aanklagers en verdediging? U kan hier alles meevolgen.

Waarover gaat het proces?

Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor "aanzetten tot opstand" in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari. De Democraten in het parlement menen dat Trump in een toespraak kort voor die bestorming zijn aanhangers heeft opgehitst om in opstand te komen tegen de validatie van de verkiezingsresultaten die toen plaatsvond in het Congres.

Hoe verloopt het?

Formeel startte het proces met de overhandiging van de akte van beschuldiging aan de Senaat. De facto begon het, onder voorzitterschap van de Democratische ouderdomsdeken Patrick Leahy, met de debatten rond procedures; een debat van vier uur over de vraag of de procedure al dan niet grondwettelijk is. Daar komt dan een stemming over, waarbij een gewone meerderheid volstaat. De Democraten hebben die meerderheid, dus wordt verwacht dat het proces zich zal verderzetten.

De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen vervolgens ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Het proces gaat ook in het weekend door.

Voor vragen van senatoren wordt vier uur uitgetrokken, voor de slotpleidooien is ook vier uur per partij ingeruimd. Onduidelijk is of ook getuigen worden opgeroepen. Als dat wordt aangevraagd door een van beide partijen kan daar na een debat nog over worden gestemd. Indien er geen getuigen zijn, verwachten de Democraten dat het proces zondag of maandag (plaatselijke tijd) al afgelopen kan zijn, aldus nieuwszender CNN.

Grondwettelijk of niet om Trump te vervolgen?

De Democratische aanklagers in het proces begonnen dinsdag hun betoog waarom het volgens hen grondwettelijk mogelijk is om Trump nog steeds te vervolgen voor het aanzetten tot opstand, terwijl hij niet langer president is.

Het proces tegen Trump is op “concrete en harde” feiten gebaseerd, zo hield Democraat Jamie Raskin als leider van de aanklagers de Senaat voor. Het wordt “geen lange verhandeling waarbij de professor praat en de studenten slapen”, beloofde hij. Niet veel later schakelde hij over op een video met beelden van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers en beelden van het optreden van de president die dag. Ook haalde hij tweets van de president van die dag erbij.

Volledig scherm Beelden van de bestorming die in de Senaat werden getoond. © Photo News

Raskin noemde het belangrijk dat de stichters van het land en de opstellers van de grondwet vaststelden dat vanaf het moment dat iemand president is, hij kan worden afgezet in het geval van “ernstige misdaden en misdrijven”, en dat tot de laatste minuut dat iemand president is. “Dat geldt ook voor de laatste weken, vooral voor die láátste weken hebben we de regels nodig”, zei hij.

Collega-aanklager Joe Neguse vertelde vervolgens een historisch verhaal over een minister van Oorlog (William Belknap, red.) die al ontslagen was en nadien toch nog een impeachment wegens corruptie opliep. Dit om aan te tonen dat zo’n proces dus mogelijk is tegen een ex-functionaris. “Slecht nieuws voor Trump”, becommentarieerde nieuwszender CNN het betoog. De Senaat sprak de vroegere minister evenwel vrij, wat wel goed nieuws kan zijn voor de miljardair. De ten laste gelegde feiten zijn anderzijds totaal anders.

Volledig scherm Hoofdaanklager Jamie Raskin. © Photo News

Volgens nieuwszender CNN lijkt het betoog van de aanklagers niet veel senatoren van Republikeinse huize op andere gedachten te hebben gebracht. Voor senator Roger Wicker hebben de “Democraten een beter team gestuurd” dan bij de vorige afzettingsprocedure van een jaar geleden tegen Trump. Ze zijn “zeer welbespraakt”, liet hij optekenen. Maar van mening is hij niet veranderd, aldus de politicus uit Mississippi. Senator Bil Cassidy uit Louisiana was wel onder de indruk van de presentatie met “zeer goede argumenten” en was benieuwd naar de verdediging van team Trump.

De advocaten van Trump kwamen daarop aan het woord. Zij noemden het proces tegen hun cliënt ongrondwettelijk, net omdat hij al president af is. Eén van de advocaten, Bruce Castor, waarschuwde dat de “sluisdeuren zullen opengaan” indien Trump schuldig zou worden bevonden. “De politieke pendule zal op een dag naar de andere kant doorslaan. Deze kamer (de Senaat) en die andere hier tegenover (het Huis van Afgevaardigden) zullen op een dag (van samenstelling) veranderen en partijdige impeachments zullen gemeengoed worden”, zo citeerde Fox de raadsman.

Volledig scherm Advocaat Bruce Castor, advocaat van voormalig president Donald Trump tijdens zijn betoog. © AP

Hoe groot is de kans dat Trump ook echt wordt afgezet?

De kans is klein dat Trump ook echt wordt afgezet. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, wat betekent dat 17 Republikeinen zouden moeten meestemmen met de Democraten. Eerder al stemde de Senaat over een motie van de Republikeinse senator Rand Paul die stelt dat vervolging van Trump ongrondwettelijk zou zijn. Die haalde het niet. Van de honderd senatoren stemden 55 tegen de motie, onder wie vijf Republikeinen. De overige 45 Republikeinen waren voor het stoppen van de vervolging.

Toch kunnen de senatoren in een tweede stemming wel beslissen dat Trump nooit meer een openbaar ambt mag bekleden, wat betekent dat hij zich geen kandidaat-president meer mag stellen.

Komt Trump zelf getuigen?

Trumps advocaten hebben het verzoek van de aanklagers om Trump te laten getuigen vorige week afgewezen. De raadslieden spraken van een “pr-stunt”. De advocaten noemen het hele proces politiek theater en stellen dat Trump enkel opriep tot vreedzame acties tegen de verkiezingsfraude.

De Democraten zullen zich waarschijnlijk vooral baseren op videobeelden van de bestorming van het Capitool en van Trumps toespraak en eerdere uitspraken over de "gestolen verkiezing". Ze hebben aangekondigd met “nooit gezien” bewijsmateriaal te zullen uitpakken.

Zal het proces lang duren?

Volgens de Amerikaanse media willen zowel de Democraten als de Republikeinen korte metten maken met het proces. Zo willen de Democraten zo snel mogelijk verder met belangrijkere zaken, zoals de goedkeuring van president Joe Bidens coronasteunpakket ter waarde van 1.900 miljard dollar. De Republikeinen zitten daar niet per se op te wachten, maar het is in hun voordeel om zo snel mogelijk de gebeurtenissen van 6 januari achter zich te laten. Naar verwachting zal dit impeachment-proces minder lang duren dan het eerste, dat drie weken duurde.

De leiders van de twee partijen in de Senaat, Chuck Schumer en Mitch McConnell, werken samen aan een resolutie om de regels voor het proces vast te leggen. Daarin wordt onder meer de lengte ervan vastgelegd. Volgens AP ziet het ernaar uit dat er maar weinig getuigen zullen worden opgeroepen, aangezien de senatoren zelf getuige waren van de bestorming van het Capitool.

Tweede afzettingsprocedure

Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie twee afzettingsprocedures zijn opgestart. Hij werd een jaar geleden door de Senaat vrijgesproken van machtsmisbruik en obstructie van het Congres nadat hij aan de Oekraïense president Zelenksi had gevraagd om een onderzoek te starten naar zijn tegenstander Joe Biden en diens zoon. Trump is ook de eerste oud-president tegen wie een impeachmentprocedure wordt opgestart.

