KIJK LIVE. Tweede afzettingsproces tegen Donald Trump van start: dit staat er op het spel

In de Amerikaanse Senaat gaat vandaag het afzettingsproces tegen ex-president Donald Trump de facto van start. Naar verwachting zal het proces niet lang duren en wordt Trump een tweede keer vrijgesproken. Maar een veroordeling zou er wel voor kunnen zorgen dat Trump zich nooit nog kandidaat kan stellen in de presidentsverkiezingen.

Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor "aanzetten tot opstand" in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari. De Democraten in het parlement menen dat Trump in een toespraak kort voor die bestorming zijn aanhangers heeft opgehitst om in opstand te komen tegen de validatie van de verkiezingsresultaten die toen plaatsvond in het Congres.

Hoe verloopt het proces?

Formeel startte het proces met de overhandiging van de akte van beschuldiging aan de Senaat. De facto begon het, onder voorzitterschap van de Democratische ouderdomsdeken Patrick Leahy, met debatten rond procedures.

Het proces vervolgt met een debat van vier uur over de vraag of de procedure al dan niet grondwettelijk is. De verdediging zal tijdens het debat stellen dat het proces ongrondwettelijk is omdat Trump al president af is en dat hij de grondwet mag inroepen in verband met de speech die hij op 6 januari hield en daarin zijn aanhangers opriep naar het Capitool te gaan. Daar komt een stemming over, en een gewone meerderheid volstaat.

De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen vervolgens ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Het proces gaat ook in het weekeinde door.

Voor vragen van senatoren wordt vier uur uitgetrokken. Voor de slotpleidooien is ook vier uur per partij ingeruimd. Onduidelijk is of ook getuigen worden opgeroepen. Als dat wordt aangevraagd door een van beide partijen kan daar na een debat nog over worden gestemd.

Indien er geen getuigen zijn, verwachten de Democraten dat het proces zondag of maandag (plaatselijke tijd) al afgelopen kan zijn, aldus nieuwszender CNN.

Wellicht geen afzetting

De kans is echter klein dat Trump ook echt wordt afgezet. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, wat betekent dat 17 Republikeinen zouden moeten meestemmen met de Democraten. En dat terwijl vorige maand 45 van de 50 Republikeinse senatoren stemden voor een motie van senator Rand Paul dat de afzettingsprocedure ongrondwettelijk is omdat Trump sinds 20 januari geen president meer is.

Toch kunnen de senatoren in een tweede stemming wel beslissen dat Trump nooit meer een openbaar ambt mag bekleden. Wat betekent dat hij zich geen kandidaat-president meer mag stellen.

Trumps advocaten hebben het verzoek van de aanklagers om Trump te laten getuigen afgewezen. De Democraten zullen zich waarschijnlijk vooral baseren op videobeelden van de bestorming van het Capitool en van Trumps toespraak en eerdere uitspraken over de "gestolen verkiezing". Ze hebben aangekondigd met “nooit gezien” bewijsmateriaal te zullen uitpakken.

Trumps advocaten noemen het proces politiek theater en stellen dat Trump enkel opriep tot vreedzame acties tegen de verkiezingsfraude.

Kort

Volgens de Amerikaaanse media willen zowel de Democraten als de Republikeinen korte metten maken met het proces. Zo willen de Democraten zo snel mogelijk verder met belangrijkere zaken, zoals de goedkeuring van president Joe Bidens coronasteunpakket ter waarde van 1.900 miljard dollar. De Republikeinen zitten daar niet per se op te wachten, maar het is in hun voordeel om zo snel mogelijk de gebeurtenissen van 6 januari achter zich te laten. Naar verwachting zal dit impeachmentproces minder lang duren dan het eerste, dat drie weken duurde.

De leiders van de twee partijen in de Senaat, Chuck Schumer en Mitch McConnell, werken samen aan een resolutie om de regels voor het proces vast te leggen. Daarin wordt onder meer de lengte ervan vastgelegd. Volgens persagentschap AP ziet het ernaar uit dat er maar weinig getuigen zullen worden opgeroepen, aangezien de senatoren zelf getuige waren van de bestorming van het Capitool.

Tweede afzettingsprocedure

Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie twee afzettingsprocedures zijn opgestart. Hij werd een jaar geleden door de Senaat vrijgesproken van machtsmisbruik en obstructie van het Congres nadat hij aan de Oekraïense president Zelenksi had gevraagd om een onderzoek te starten naar zijn tegenstander Joe Biden en diens zoon. Trump is ook de eerste oud-president tegen wie een impeachmentprocedure wordt opgestart.

Lees ook: