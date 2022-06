KIJK LIVE. Tienduizenden mensen bij betogingen tegen wapengeweld in VS: “Ik vraag om niet enkel te bidden, maar ook om actie te ondernemen”

De vorige mars vond plaats in 2018 na het drama in Parkland waar 17 mensen om het leven kwamen. Sindsdien zijn er meer dan 175.000 mensen gestorven in de VS door wapengeweld. Verschillende sprekers spraken zich uit over het wanbeleid rond wapendracht. “We eisen gehoord te worden! Wapengeweld is een probleem doorheen heel ons land. Het is tijd dat we gerechtigheid vragen. Ik vraag om niet enkel te bidden, maar ook om actie te ondernemen zodat toestanden in Buffalo nooit meer hoeven voor te vallen. We zullen niet stil zijn tot wanneer er verandering komt!”