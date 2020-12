KIJK LIVE. Premier De Croo op werkbezoek bij Emmanuel Macron: volg hier hun persconferentie

Efteling ‘teleurge­steld’ in gedrag van dansende gasten bij muziekact

30 november Het Nederlandse attractiepark Efteling is teleurgesteld in het gedrag van een aantal gasten tijdens een muzikale act in het park zondagavond. Op videobeelden is te zien dat mensen arm in arm staan te dansen en zingen, terwijl dat niet is toegestaan vanwege de geldende coronaregels.