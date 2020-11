KIJK LIVE. Nevada geeft laatste stand van zaken over tellingen

Trump start rechtszaak in Nevada: “10.000 mensen die stem uitbrach­ten wonen daar niet meer”

16:14 Het campagneteam van president Donald Trump spant een rechtszaak aan in de staat Nevada vanwege vermeende verkiezingsfraude. Volgens Fox News claimen de Republikeinen dat zeker 10.000 mensen die in de staat hun stem uitbrachten niet meer in Nevada wonen. Het nieuws zal officieel aangekondigd worden op een persconferentie in Las Vegas.