KIJK LIVE. Nederlands gerechtshof spreekt Jos Brech vrij van zwaarste vorm van doodslag op Nicky Verstappen, uitspraak nog bezig

Executie met dodelijke injectie van Amerikaan die vuurpelo­ton verkoos

In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een zwarte man vandaag een dodelijk injectie gekregen. De 46-jarige man was in 2005 veroordeeld wegens een dubbele moord. Het is de eerste gevangene die dit jaar in de VS wordt geëxecuteerd. De man had gevraagd om voor het vuurpeloton te mogen verschijnen, omdat dit hem sneller en minder pijnlijk leek.

27 januari