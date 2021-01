KIJK LIVE: Navalny onderweg naar Moskou, luchthaven sterk beveiligd, aanhangers worden geweerd en gearresteerd

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny is zondagnamiddag vanuit Berlijn met een vlucht naar Moskou vertrokken. Het toestel zou om 17.20 uur op de internationale luchthaven Vnukovo landen, waar het dan 19.20 uur is. Navalny riskeert bij aankomst meteen opgepakt te worden. Op beelden is te zien dat de Moskouse luchthaven sterk beveiligd wordt. Enkele aanhangers van Navalny zijn reeds gearresteerd.

Navalny herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin dreigt bij terugkeer opgepakt te worden en riskeert volgens zijn advocaat een jarenlange gevangenisstraf. “Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon”, zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging. “Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden”, zei hij tegen de vele journalisten in het toestel. “Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats.” Navalny wordt vergezeld door zijn vrouw en zijn woordvoerster.

Volledig scherm Navalny tijdens het opstappen, omringd door journalisten. © AFP

Spanning in Moskouse luchthaven stijgt

Navalny had zijn aanhangers opgeroepen om hem te verwelkomen op de Moskouse luchthaven. Dat plan wordt echter bemoeilijkt door de Russische autoriteiten. Het Openbare Ministerie van Moskou had eerder deze week in een persbericht meegedeeld dat samenkomen in de luchthaven zal worden gezien als een illegale demonstratie en dat deelnemers zullen worden opgepakt. Op beelden die circuleren op sociale media zijn dan ook rijen arrestatiebusjes te zien aan Vnukovo. Ook de Russische oproerpolitie OMON is aanwezig.

Volledig scherm Aan de luchthaven Vnukovo. © AP

Ook de doorgang naar de aankomsthal voor internationale vluchten is afgezet met schermen. “Dat is overduidelijk een hek tegen het coronavirus. Zodat dat niet zou binnenvliegen”, grapte Navalny eerder vandaag op zijn Twitteraccount.

Eerste arrestaties

Verschillende medestanders van de Russische oppositieleider zijn reeds opgepakt op de luchthaven, zo meldt een medewerker van Navalny. In de tweet spreekt Ivan Jdanov van zeven personen, onder wie een advocaat, een assistent en een campagnedirectrice. Jdanov is een van Navalny’s dichtste medewerkers. Op beelden van MBKh Media, een mediakanaal van de Russische oppositie, is te zien hoe de politie meerdere personen, in alle kalmte, afvoert.

Novaja Gazeta, een oppositiegezinde krant, laat voorts weten dat de correspodente van de krant opgepakt is op de internationale Luchthaven Vnoekovo, nabij Moskou.

Volledig scherm Een aanhanger van Navalny wordt opgepakt in Vnukovo. © REUTERS

“Wij zijn hier niet voor Navalny”

De meest opvallende aanwezigen op luchthaven Vnukovo zijn echter niet de aanhangers van Navalny, maar wel fans van de bekende Russische zangeres Olga Buzova. Er zou zijn aangekondigd dat ook zij vandaag zou aankomen in de Russische hoofdstad, maar dat is niet officieel bevestigd. Op sociale media wordt gespeculeerd over de mogelijkheid dat dit een afleidingsmanoeuvre zou zijn, want volgens Buzova’s Instagram zit ze op dit moment in Sint-Petersburg.

