KIJK LIVE. Biden over terugtrekking uit Afghanistan: “Bedoeling was nooit om land herop te bouwen, maar om terreuraanval te vermijden”

“Afghaanse president vluchtte met helikopter en vier wagens vol geld”

16:27 De Afghaanse president Ashraf Ghani is zondag in allerijl het land ontvlucht, maar niet zonder een hele hoop geld mee te nemen. Volgens de Russische ambassade in hoofdstad Kaboel staken vier wagens en een helikopter propvol contanten, het ging om zo veel geld dat het niet allemaal in de helikopter kon. Voor Ghani zat er niets anders op dan een deel achter te laten op de tarmac.