KIJK LIVE. Amerikaanse Senaat herneemt afzetttingsproces Trump

Waarom Trump binnenska­mers op zijn eigen advocaten scheldt, maar zich naar de buitenwe­reld wel merkwaar­dig gedeisd houdt

10 februari Zijn tweede afzettingsproces was nog maar net begonnen, of Donald Trump stond al te schelden op zijn eigen advocaten. Maar naar de buitenwereld houdt hij zich gedeisd. Hij volgt de verrichtingen in de Senaat op televisie en is van plan om pas weer los te barsten als hij daar is vrijgesproken.