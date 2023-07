KIJK. Leeuwin ontsnapt in Berlijn, ruim 60.000 inwoners mogen huizen niet verlaten

Het dier zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn waargenomen langs een weg in Kleinmachnov. Een automobilist heeft beelden van een dier dat op een leeuwin lijkt gemaakt en op sociale media getoond. Toen was de politie echter al aan de zoekoperatie begonnen, melden Berlijnse media.

Er is nog geen spoor van het dier gevonden en het is niet bekend waar die vandaan zou komen. Volgens de hulpdiensten zou ze kunnen ontsnapt zijn uit een circus, maar de politie had geen melding ontvangen van een zoo of circus in verband met een weggelopen dier.