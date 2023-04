KIJK. Leerkracht op staande voet ontslagen nadat leerling stiekem filmt hoe ze vechtpartijen organiseert tijdens haar les

In Texas is een interim-leerkacht op staande voet ontslagen nadat er een filmpje online verscheen waaruit blijkt dat ze vechtpartijen organiseerde tijdens haar les. Natally Garcia liet leerlingen van amper 12 of 13 jaar tegen elkaar vechten terwijl de rest van de klas toekeek. Ze zorgde er ook voor dat niemand het te weten zou komen, want ze vroeg of een van de leerlingen de wacht wou houden aan de deur. Maar een van de leerlingen filmde de vechtpartijen en postte die online. Garcia werd onmiddellijk ontslagen, maar volgens de ouders van de betrokken leerlingen is die straf veel te licht. Zij willen de leerkracht voor de rechter slepen.