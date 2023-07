KIJK. Klimaatactivisten blokkeren Brennerpas in Oostenrijk, boze automobilisten proberen hen weg te sleuren

LIVE. Oekraïne wil "spoedig" de Krim heroveren - Wag­ner-strij­ders komen dichter bij Poolse grens: “Het wordt steeds gevaarlij­ker”

Een groep van honderd Wagner-strijders in Wit-Rusland komt dichter bij de Poolse grens. Dat stelde de Poolse premier Mateusz Morawiecki. “De situatie is steeds gevaarlijker aan het worden.” Oekraïense troepen zullen “spoedig” het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim heroveren. En in het zuiden van Oekraïne zijn de gevechten de afgelopen 48 uur heviger geworden. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.