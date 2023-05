KIJK. Klimaatactivisten bestormen podium op vergadering van Shell, security moet hen een voor een wegdragen

Duitse toerist (50) moet zijn penis laten amputeren na 24 uur lange seksmara­thon vol drugs

Een 50-jarige Duitse toerist moet zijn penis laten amputeren, nadat hij in Italië 24 uur lang seks heeft gehad terwijl hij onder de invloed was van drugs, dat schrijft de krant The Mirror. Volgens lokale media ligt de man nog steeds in een ernstige toestand in het ziekenhuis.