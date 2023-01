KIJK. Klimaatactiviste Greta Thunberg weggedragen door Duitse politie in ‘bruinkooldorp’ Lützerath

Duitser opgepakt nabij olie-installa­tie in Iran

In het zuidwesten van Iran is een Duitser opgepakt terwijl hij foto’s aan het nemen was van een olie-installatie. Dat heeft de website van de krant van de Iraanse staatstelevisie bericht. De arrestatie gebeurde in Omidieh, een stad in de olierijke provincie Khoezistan.

16:41